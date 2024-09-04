Романцев назвал важное изменение в «Спартаке» при Станковиче

Бывший главный тренер «Спартака»оценил работув московском клубе.

Станкович занял пост главного тренера «Спартака» перед началом текущего сезона. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

«Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами.

Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле.

Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в "Спартаке" и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива.

Календарь и таблица РПЛ

Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с "Крыльями Советов". Он настоящий мужик!», — сказал Романцев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».