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    Стерлинг: Мне идеально подходит «Арсенал»

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    Новичок лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг рассказал, как он себя после перехода из «Челси» на правах аренды.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Я в восторге. Это тот случай, когда мы припозднились с переходом, но я на него надеялся. Сейчас я думаю: "Арсенал" идеально подходит мне.

    Для меня идеально оказаться в таком футбольном клубе, как этот, где у всех есть голод до побед. Год за годом они давят и давят. Я тоже именно такой человек. С каждым годом мне хочется становиться лучше и добиваться большего, чем год назад. Надеюсь, я смогу найти контакт с ребятами», — цитирует Стерлинга официальный сайт «канониров».

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    • В прошлом сезоне Стерлинг провел 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Его контракт с «синими» действует до 2027 года. На портале Transfermarkt нападающий оценивается в € 35 млн.

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