Стерлинг: Мне идеально подходит «Арсенал»

Новичок лондонского «Арсенала»рассказал, как он себя после перехода из «Челси» на правах аренды.

«Я в восторге. Это тот случай, когда мы припозднились с переходом, но я на него надеялся. Сейчас я думаю: "Арсенал" идеально подходит мне.

Для меня идеально оказаться в таком футбольном клубе, как этот, где у всех есть голод до побед. Год за годом они давят и давят. Я тоже именно такой человек. С каждым годом мне хочется становиться лучше и добиваться большего, чем год назад. Надеюсь, я смогу найти контакт с ребятами», — цитирует Стерлинга официальный сайт «канониров».

В прошлом сезоне Стерлинг провел 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Его контракт с «синими» действует до 2027 года. На портале Transfermarkt нападающий оценивается в € 35 млн.