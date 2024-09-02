Тренер «Зенита»: Гонду добавит нам агрессии впереди

Тренер «Зенита»поделился мнением о новичке команды аргентинском нападающем

В дебютном матче за «Зенит» Гонду стал автором двух забитых мячей в ворота «Пари НН» (3:0).

«Когда мы его брали, знали сильные качества Гонду — нацеленность на удар, грамотное открывание между линиями. Позицию справа в атаке он заполнял очень хорошо.

В матче с "Пари НН" мы видели, что даже до забитого гола у него было несколько моментов.

Мы знаем, что он может играть в центре, но сегодня использовали в другой роли. И будем использовать его там, где он будет более полезен.

Он молодец. По характеру он спокойный, трудяга. Много прессингует, бегает. А нам он поможет добавить агрессии впереди. Это тоже важный фактор. Пришел, провел несколько тренировок и показал себя с лучшей стороны.

Понятно, что не надо забегать вперед. Но показал себя очень достойно. Думаю, мы не зря его взяли», — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».