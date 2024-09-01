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    Кордоба выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче РПЛ с «Локомотивом»

    «Локомотив» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 7-го тура российской Премьер-лиги.

    Джон Кордоба — игрок «Краснодара»
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    Джон Кордоба — игрок «Краснодара»

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Самошников, Батраков, Тикнизян, Воробьёв.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Батчи, Ленини, Кастаньо, Са, Кордоба.

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  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 1-го сентября в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 6-и туров РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Краснодар» — на 6-й позиции (12 баллов).

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