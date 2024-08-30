Тен Хаг ожидает, что Санчо останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервысказался о будущем нападающего команды

«Насколько я знаю, я ожидаю, что он останется, да. Мы счастливы с ним. Нам нужен хороший состав. До января нам предстоит сыграть много матчей.

После перерыва мы играем каждый третий день, так что нам нужны варианты», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Санчо близок к переходу в «Челси». Клубы практически договорились о сделке.

По ходу прошлого сезона у нападающего случился конфликт с тен Хагом, после которого игрок был отстранен от основного состава «красных дьяволов», а затем перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.