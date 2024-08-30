Мостовой — о трансфере Соболева: За деньги — да

Известный в прошлом футболистпрокомментировал трансфериз

«С одной стороны, просто, с другой — непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в "Зенит". Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины. В команде и так есть Кассьерра и ещё два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс всё равно найдут. У игрока всё равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот всё и решились. Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в "Зенит", а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат. Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают — "Зенит" переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и ещё раз деньги! "За деньги — да", как говорится в песне», — отметил Мостовой в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. В самом начале нынешнего сезона форвард был отстанен от основного состава «Спартака».