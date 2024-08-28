2-й таймОренбург — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джастин Куэро«Оренбург» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Булыкин: «Зениту» тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

    Дмитрий Булыкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Булыкин

    «С "Зенитом" происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против "Зенита" играют хорошо и с большой самоотдачей. Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих.

    Когда играешь с несильным соперником, с ним ещё тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках. Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с "Зенитом", то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.

    У "Зенита" ещё будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться. Только Леверкузену удалось пройти целый сезон без поражений. Конечно, "Акрону" победа над "Зенитом" принесёт больше уверенности, ведь команда только вышла в РПЛ и уже обыграла чемпиона последних лет.

  • «Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом России и одним из лучших дриблеров не самого давнего прошлого
  • Вчера

    • Может быть, в следующих играх тольяттинцам пригодится эта победа. У нас необычный и странный Кубок России, поэтому "Зенит" не вылетит из турнира, играя смешанным составом, и у команды есть возможность пройти дальше», — сказал Булыкин Чемпионату.

    После 6-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» располагается на 2-й позиции с 14-ю баллами. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 31-го августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Серветт» и «Челси» много не забьют
  • «Серветт» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» быстро обуздает самарцев
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команда Карпина снова приложит «газовиков»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры