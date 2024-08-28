Булыкин: «Зениту» тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих

Экс-футболистподелился мнением об игрев нынешнем сезоне.

«С "Зенитом" происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против "Зенита" играют хорошо и с большой самоотдачей. Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих.

Когда играешь с несильным соперником, с ним ещё тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках. Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с "Зенитом", то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.

У "Зенита" ещё будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться. Только Леверкузену удалось пройти целый сезон без поражений. Конечно, "Акрону" победа над "Зенитом" принесёт больше уверенности, ведь команда только вышла в РПЛ и уже обыграла чемпиона последних лет.

Может быть, в следующих играх тольяттинцам пригодится эта победа. У нас необычный и странный Кубок России, поэтому "Зенит" не вылетит из турнира, играя смешанным составом, и у команды есть возможность пройти дальше», — сказал Булыкин Чемпионату.

После 6-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» располагается на 2-й позиции с 14-ю баллами. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 31-го августа.