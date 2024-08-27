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    Александр Ерохин«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    Акинфеев и Обляков остались в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»

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    ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Ахмат»: Шелия, Шатара, Гандри, Ибишев, Тодорович, Уциев, Швец, Мауро Луна, Камилов, Садулаев, Кардосо.

    Запасные: Опарин, Магомедов, Жиров, Адамов, Ловат, Якуев, Диванович, Камило, Исмаэл, Мацуев, Талал.

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    • ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

    Запасные: Акинфеев, Боков, Круговой, Гайич, Зделар, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Давила, Мухин, Шуманский, Мусаев.

    Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдет 27 августа в Грозном, начало — в 17:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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