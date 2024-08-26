Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро за сезон

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентиныотказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По информации Fox Sports Argentina, прошлым летом «Аль-Хиляль» предлагал Месси контракт на 15-20 миллионов евро в неделю.

С учетом бонусов годовой заработок восьмикратного обладателя «Золотого мяча» мог достичь одного миллиарда евро.

Летом 2023 года Месси стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермене». Несмотря на внушительное предложение из Саудовской Аравии, аргентинец решил продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

Напомним, ранее Месси рассказал, когда завершит карьеру.