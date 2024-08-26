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    Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро за сезон

    Футбол Интер Майами MLS Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига
    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации Fox Sports Argentina, прошлым летом «Аль-Хиляль» предлагал Месси контракт на 15-20 миллионов евро в неделю.

    С учетом бонусов годовой заработок восьмикратного обладателя «Золотого мяча» мог достичь одного миллиарда евро.

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    • Летом 2023 года Месси стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермене». Несмотря на внушительное предложение из Саудовской Аравии, аргентинец решил продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

    Напомним, ранее Месси рассказал, когда завершит карьеру.

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