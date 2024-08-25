ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару»
  • 23:46
    • Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Болонью»
  • 23:41
    • «Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»
  • 22:02
    • «Локомотив» победил «Ростов» и вышел в лидеры
  • 20:24
    • Голы Диаса и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
  • 20:06
    • «Реал» разбил «Вальядолид»
    Все новости спорта

    Анчелотти: Мы должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Вальядолид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Вальядолида» (3:0).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Мы должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись, особенно в первом тайме. Мы слишком мягко действовали с мячом, играли в медленном темпе. Второй тайм был гораздо более активным, мы были мобильными и быстро двигали мяч.

    Команда стала действовать компактнее, возвращая мяч после потерь. Не только атака, но и оборона сыграла лучше, чем против "Мальорки". Сегодня мы добились успеха все вместе.

    Эндрик? У него очень большой потенциал, и в голевом моменте он продемонстрировал свое мастерство. Он очень быстр в контроле и очень силен на добивании. Он центрфорвард в штрафной, в ограниченном пространстве он очень, очень опасен.

    Я не чувствую давления, я очень рад, что те, кто получает меньше игрового времени, пользуются им. Выбрать состав очень сложно, это меня беспокоит и немного огорчает, ведь это моя ответственность. Но я должен выбрать одиннадцать игроков стартового состава.

    В это время года, при такой жаре, игроки устают. Когда игрок устает, он поднимает руку и говорит об этом, но со мной такого не случалось уже 40 лет. Игроки должны нести определенную ответственность в этом отношении, я говорю об этом сейчас, потому что я также говорил об этом с ними. У меня много ресурсов», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 3 баллами опустился на 8-ю позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроит шоу на поле «Вероны»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Шевченко на этот раз проиграет Кепферу?
  • Шевченко — Кепфер. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Сможет ли Музетти выиграть у Опелки?
  • Опелка — Музетти. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шевченко — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Опелка — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монфис — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры