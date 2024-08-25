Анчелотти: Мы должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись, особенно в первом тайме. Мы слишком мягко действовали с мячом, играли в медленном темпе. Второй тайм был гораздо более активным, мы были мобильными и быстро двигали мяч.

Команда стала действовать компактнее, возвращая мяч после потерь. Не только атака, но и оборона сыграла лучше, чем против "Мальорки". Сегодня мы добились успеха все вместе.

Эндрик? У него очень большой потенциал, и в голевом моменте он продемонстрировал свое мастерство. Он очень быстр в контроле и очень силен на добивании. Он центрфорвард в штрафной, в ограниченном пространстве он очень, очень опасен.

Я не чувствую давления, я очень рад, что те, кто получает меньше игрового времени, пользуются им. Выбрать состав очень сложно, это меня беспокоит и немного огорчает, ведь это моя ответственность. Но я должен выбрать одиннадцать игроков стартового состава.

В это время года, при такой жаре, игроки устают. Когда игрок устает, он поднимает руку и говорит об этом, но со мной такого не случалось уже 40 лет. Игроки должны нести определенную ответственность в этом отношении, я говорю об этом сейчас, потому что я также говорил об этом с ними. У меня много ресурсов», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 3 баллами опустился на 8-ю позицию.