Голкипер «Акрона»: Сегодня вся наша игра была провальной

Вратарьвысказался о крупном поражении своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против(0:4).

«Сегодня вся наша игра была провальной, в том числе в первом тайме, упущена своими ошибками и безобразным прессингом.

В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили», — передает слова Волкова Чемпионат.

После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Зенита» 27-го августа в рамках Кубка России.