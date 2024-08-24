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    Матео Кассьерра«Зенит» — «Спартак». Онлайн
  • 17:03
    • ЦСКА разгромил «Акрон»
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    Голкипер «Акрона»: Сегодня вся наша игра была провальной

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    Вратарь «Акрона» Сергей Волков высказался о крупном поражении своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:4).

    Сергей Волков — голкипер «Акрона»
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    Сергей Волков — голкипер «Акрона»

    «Сегодня вся наша игра была провальной, в том числе в первом тайме, упущена своими ошибками и безобразным прессингом.

    В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили», — передает слова Волкова Чемпионат.

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    • После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Зенита» 27-го августа в рамках Кубка России.

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