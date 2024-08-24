Голкипер «Акрона»: Сегодня вся наша игра была провальной

Сергей Волков — голкипер «Акрона» Фото: globallookpress.com
«Сегодня вся наша игра была провальной, в том числе в первом тайме, упущена своими ошибками и безобразным прессингом.
В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили», — передает слова Волкова Чемпионат.
После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Зенита» 27-го августа в рамках Кубка России.