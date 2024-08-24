Карпин назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова»высказался о предстоящем матче св шестом туре РПЛ.

«Согласен, что "Локомотив" — фаворит матча.

Я, честно, не в курсе, как у них прошла трансферная кампания. Да, ушли Миранчук, Глушенков, а тот же Жемалетдинов мало играл в последнее время.

Не слежу я за "Локомотивом" с той целью, чтобы определить, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретной игре, вот и всё.

Я могу про "Ростов" сказать, стал он сильнее или слабее, но точно не про Локомотив», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ после пяти туров. «Ростов» находится на седьмой строчке.