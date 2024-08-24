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    Карпин назвал «Локомотив» фаворитом в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Согласен, что "Локомотив" — фаворит матча.

    Я, честно, не в курсе, как у них прошла трансферная кампания. Да, ушли Миранчук, Глушенков, а тот же Жемалетдинов мало играл в последнее время.

    Не слежу я за "Локомотивом" с той целью, чтобы определить, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретной игре, вот и всё.

    Я могу про "Ростов" сказать, стал он сильнее или слабее, но точно не про Локомотив», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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    • Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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    «Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ после пяти туров. «Ростов» находится на седьмой строчке.

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