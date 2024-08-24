Аршавин: «Спартак» действовал чуть получше

Заместитель генерального директорапо спортивному развитиювысказался о ничейном результате матча между «сине-бело-голубыми» ив рамках 6-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты.

Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно. То, что "Спартак" действовал чуть получше, вылилось в удаление Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча. А потом "Спартак" на минут 10–15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал "Зениту" очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (11 баллов).