Титов: Удивлен, что Джикия до сих пор без клуба

Егор Титов Фото: globallookpress.com
Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».
По словам Титова, он удивлен, что Джикия не может найти себе новую команду.
«Конечно, удивляет. Я бы хотел, чтобы Джикия нашел команду. Но, видимо, нет предложений и даже слухов.
Могу пожелать ему, чтобы он как можно быстрее начал заниматься своей любимой работой.
Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее», — приводит слова Титова «Матч ТВ».