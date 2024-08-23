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    Титов: Удивлен, что Джикия до сих пор без клуба

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что экс-защитник красно-белых Георгий Джикия до сих пор не определился с новой командой.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    По словам Титова, он удивлен, что Джикия не может найти себе новую команду.

    «Конечно, удивляет. Я бы хотел, чтобы Джикия нашел команду. Но, видимо, нет предложений и даже слухов.

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    • Могу пожелать ему, чтобы он как можно быстрее начал заниматься своей любимой работой.

    Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

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