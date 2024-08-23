Титов: Удивлен, что Джикия до сих пор без клуба

Бывший капитан «Спартака»высказался о том, что экс-защитник красно-белыхдо сих пор не определился с новой командой.

Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

По словам Титова, он удивлен, что Джикия не может найти себе новую команду.

«Конечно, удивляет. Я бы хотел, чтобы Джикия нашел команду. Но, видимо, нет предложений и даже слухов.

Могу пожелать ему, чтобы он как можно быстрее начал заниматься своей любимой работой.

Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее», — приводит слова Титова «Матч ТВ».