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    Флик об уходе Гюндогана: Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уходе полузащитника Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Мне уже задавали вопрос на этот счет. Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Я могу сказать про него только хорошее. Он фантастический игрок и человек», — сказал Флик Mundo Deportivo.

    Напомним, что Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» на правах свободного агента, подписал годичное соглашение. Полузащитник уже прокомментировал свой переход в стан «горожан».

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    • Всего Гюндоган провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач.

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