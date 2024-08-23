Флик об уходе Гюндогана: Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе

Главный тренервысказался об уходе полузащитника

«Мне уже задавали вопрос на этот счет. Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Я могу сказать про него только хорошее. Он фантастический игрок и человек», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Напомним, что Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» на правах свободного агента, подписал годичное соглашение. Полузащитник уже прокомментировал свой переход в стан «горожан».

Всего Гюндоган провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач.