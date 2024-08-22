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    «Ланс» обыграл «Панатинаикос», «Санкт-Галлен» и «Трабзонспор» сыграли вничью

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    В матче квалификации Лиги конференций французский «Ланс» в родных стенах переиграл греческий «Панатинаикос» со счетом 2:1.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    На голы Пшемыслава Франковски и Уэса Саида гости ответили точным ударом Фотиса Иоаннидиса.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Ланс — Панатинаикос 2:1
    Голы: 1:0 Пшемыслав Франковски (4'), 2:0 Уэсли Саид (34'), 2:1 Фотис Иоаннидис (53') Предупреждения: Факундо Медина (13'), Тете (44'), Адам Черин (71'), Кевин Дансо (82'), Георгиос Ваяннидис (84') Удаление: Факундо Медина (20')

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    В еще одной игре швейцарский «Санкт-Галлен» и турецкий «Трабзонспор» сыграли вничью. Комада не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Санкт-Галлен — Трабзонспор 0:0
    Предупреждения: Окай Йокушлу (25'), Виктор Руис (80'), Борна Баришич (81'), (88'), Lukas Gortler (90 + 1')

    Ответные матчи состоятся 29 августа.

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