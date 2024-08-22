«Ланс» обыграл «Панатинаикос», «Санкт-Галлен» и «Трабзонспор» сыграли вничью

На голы Пшемыслава Франковски и Уэса Саида гости ответили точным ударом Фотиса Иоаннидиса.
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Ланс — Панатинаикос 2:1
Голы: 1:0 Пшемыслав Франковски (4'), 2:0 Уэсли Саид (34'), 2:1 Фотис Иоаннидис (53') Предупреждения: Факундо Медина (13'), Тете (44'), Адам Черин (71'), Кевин Дансо (82'), Георгиос Ваяннидис (84') Удаление: Факундо Медина (20')
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В еще одной игре швейцарский «Санкт-Галлен» и турецкий «Трабзонспор» сыграли вничью. Комада не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Санкт-Галлен — Трабзонспор 0:0
Предупреждения: Окай Йокушлу (25'), Виктор Руис (80'), Борна Баришич (81'), (88'), Lukas Gortler (90 + 1')
Ответные матчи состоятся 29 августа.