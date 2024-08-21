«Ред Булл Зальцбург» обыграл киевское «Динамо» в финальном раунде отбора ЛЧ

Обзор 1-х матчей финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Ред Булл Зальцбург» на чужом поле обыграл киевское «Динамо» со счетом 2:0.

В составе австрийской команды голы забили Нене Доржеле на 29-й минуте и Мауритс Кьергор на 50-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо К — Зальцбург 0:2 Голы: 0:1 Нене Доргелес (29'), 0:2 Мауритс Кергор (пенальти) (50') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Караваев (Александр Тымчик, 71'), Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Пихаленок, Владимир Бражко (Николай Михайленко, 64'), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (Nazar Voloshyn, 65'), Владислав Ванат (Максим Брагару, 71'), Владислав Кабаев (Vladyslav Supryaga, 88'), Taras Mykhavko Зальцбург: Янис Бласвих, Алекса Терзич (Игнасе ван дер Бремпт, 26'), Самсон Байду, Камиль Пёнтковски, Амар Дедич, Оскар Глоч, Мауритс Кергор (Петар Ратков, 86'), Люка Гурна-Дуат (Николас Капальдо, 69'), Мадс Бидструп, Нене Доргелес (Adam Daghim, 69'), Moussa Kounfolo Yeo (Oliver Lukic, 69') Предупреждения: Николай Шапаренко (45'), Амар Дедич (45'), Игнасе ван дер Бремпт (78'), Владислав Дубинчак (81')

Ответная игра между этими командами состоится 27-го августа в 22:00 мск.

В параллельном матче пражская «Спарта» обыграла «Мальме» (2:0).

На 31-й минуте защитник «Мальме» Йенс Ларсен забил гол в свои ворота, а полузащитник «Спарты» Матей Ринеш на 89-й минуте удвоил преимущество.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Мальмё — Спарта П 0:2 Голы: 0:1 Йенс Ларсен (автогол) (31'), 0:2 Матей Ринеш (89') Мальмё: Йохан Далин, Йенс Ларсен, Понтус Янссон, Бузанелло, Лассер Берг Йонсен, Серхио Пенья, Исаак Кисе Телин, Эрик Ботхейм (Андерс Кристиансен, 64'), Nils Zatterstrom, Hugo Bolin (Taha Abdi Ali, 64'), Sebastian Nanasi Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Асгер Сёренсен, Филип Панак, Мартин Витик (Ярослав Зелены, 82'), Лукаш Гараслин (Якуб Пешек, 83'), Велько Бирманчевич, Матей Ринеш, Каан Кайринен, Казим Лячи (Лукаш Садилек, 68'), Виктор Олатунджи (Ян Кухта, 60'), Анхело Пресиадо (Томаш Виснер, 68') Предупреждения: Бузанелло (11'), Серхио Пенья (34'), Виктор Олатунджи (40'), Казим Лячи (62'), Андерс Кристиансен (69'), Якуб Пешек (85')

Ответный матч состоится 27-го августа в 22:00 мск.