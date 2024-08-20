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    Каррагер считает, что «Челси» должен прекратить покупать игроков

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    Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о трансферной политике лондонского «Челси» в последние годы.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Челси просто должен прекратить покупать игроков, а игроки должны прекратить подписывать контракты с "Челси". Если бы я был игроком, я бы подумал: "Зачем мне подписывать контракт?".

    Единственная причина, по которой вы подписываете контракт, — это то, что ваш агент может сказать: "Мы заключаем семилетний контракт на большие деньги, это гарантированные деньги на семь лет".

    Это не молодая и захватывающая команда. Они купят Жоау Феликса, где он будет играть? Неделю назад они подписали Педру Нето, где он будет играть, когда у вас уже есть Коул Палмер? Великим футбольным командам нужна конкуренция, но в каждой команде, в которой я играл, было семь или восемь игроков, которые знали, что они играют каждую неделю», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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    • Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс перейдет в «Челси», подписав контракт до 2030-го года.

    В 1-м туре английской Премьер-лиги «синие» проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:2. В следующем матче «Челси» сыграет против «Серветта» 22-го августа в рамках Лиги конференций.

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