Источник: «Челси» и «Атлетико» завершают сделку по переходу Феликса

Полузащитникперейдет в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что боссы «Челси» и «Атлетико» находятся на завершающей стадии переговоров. Стороны уже оформляют необходимые документы для совершения трансфера.

Феликс уже выступал за «Челси», перейдя в стан «синих» на правах аренды по ходу сезона 2022/2023. За лондонскую команды полузащитник провел 20 матчей и забил 4 мяча.

В прошедшем сезоне Феликс« выступал за "Барселону" также на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.