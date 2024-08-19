Тикнизян: Миранчуку подойдет зрелищность МЛС

Защитник «Локомотива»поделился мнением о переходев клуб МЛС

Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты».

«Лёша Миранчук — очень классный футболист, я даже не понимаю, почему в "Аталанте" ему так мало времени давали, потому что у него очень хорошие качества.

Чемпионат МЛС является зрелищным. Я думаю, что это очень неплохо в нынешних реалиях для Алексея.

Был бы я готов потом перейти в американский чемпионат? Да какая Америка, я сейчас в России», — приводит слова Тикнизяна ТАСС.

Ранее стало известно, когда Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланту».