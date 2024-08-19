ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 14:43
    • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
  • 12:27
    • Официально: Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
    Все новости спорта

    Мостовой объяснил, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Химками»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Химки РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью в матче с «Химками» (1:1) в пятом туре РПЛ.

    Андрей Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мостовой

    Мостовой забил единственный гол «Зенита» в этом матче, сравняв счет на 88-й минуте.

    «Долго не мог забить, ждал этого момента. Был очень зол на себя из‑за того, что давно не получалось отправить мяч в сетку. А тут наконец‑то всё сложилось, причем в сложной ситуации, когда мы проигрывали 0:1.

    Но ничья — всё равно результат для нас неудовлетворительный.

    Что в этот день пошло не так у "Зенита"? Можно сказать: всё, причем с самого начала. В начале игры мы вроде бы контролировали мяч, но ничего особо не создавали.

  • Почти сенсация. «Зенит» без Глушенкова и Вендела ушел от поражения
  • Обзор спортивных СМИ на ничейный результат в матче «Химки» — «Зенит»
  • Вчера

    • Может, где‑то чуть перегорели до игры, потому что до этого хорошие результаты были», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Зенит» набрал 13 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после пяти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Рубин» будет ждать ошибки соперника
  • «Акрон» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры