Мостовой объяснил, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Химками»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал ничью в матче с(1:1) в пятом туре РПЛ.

Мостовой забил единственный гол «Зенита» в этом матче, сравняв счет на 88-й минуте.

«Долго не мог забить, ждал этого момента. Был очень зол на себя из‑за того, что давно не получалось отправить мяч в сетку. А тут наконец‑то всё сложилось, причем в сложной ситуации, когда мы проигрывали 0:1.

Но ничья — всё равно результат для нас неудовлетворительный.

Что в этот день пошло не так у "Зенита"? Можно сказать: всё, причем с самого начала. В начале игры мы вроде бы контролировали мяч, но ничего особо не создавали.

Может, где‑то чуть перегорели до игры, потому что до этого хорошие результаты были», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Зенит» набрал 13 очков и занимает первое место в таблице РПЛ после пяти туров.