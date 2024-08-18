Станкович: Адресуйте комплименты футболистам

Главный тренер «Спартака»остался доволен победой своей команды в пятом туре РПЛ над «Факелом» (3:0) и сказал, чтобы все комплименты были адресованы его футболистам.

Как вы настраиваете игроков даже при счете 3:0? Все комплименты — футболистам. Наша работа — уважение к себе и к своей работе. Каждый выкладывается на 100%, потому что они хотят давать больше, чем могут. Мы сегодня слишком контролировали игру. По самоотдаче у меня нет никаких вопросов.

Дальше матч с «Зенитом». Что сделать, чтобы вы не пропускали против самой сильной атаки в лиге? Мы должны отдохнуть сейчас, это самое важное. Во вторник мы будем готовиться к этому важному матчу. Мы много внимания уделяем деталям. Детали важны. Они делают результат«, — сказал Станкович "Матч ТВ".