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    Стали известны арбитры на матчи 5-го тура РПЛ

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    Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    17 августа (суббота)

    «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Юрий Баскаков.

    18 августа (воскресенье)

    «Химки» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

    ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Французов.

    «Спартак» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.

    19 августа (понедельник)

    «Акрон» — «Рубин»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.

    «Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

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