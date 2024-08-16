Стали известны арбитры на матчи 5-го тура РПЛ

17 августа (суббота)
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»:
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»:судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Юрий Баскаков.
18 августа (воскресенье)
«Химки» — «Зенит»:
«Химки» — «Зенит»:судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.
19 августа (понедельник)
«Акрон» — «Рубин»:
«Акрон» — «Рубин»:судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.