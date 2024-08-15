ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаПять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • 22:27
    • «Краснодар» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    «Краснодар» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России

    «Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Ахмат
    «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче «быки» забили на 87-й минуте. Защитник «Ахмата» Александр Жиров оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Краснодар — Ахмат 1:0
    Голы: : (57'), 1:0 Александр Жиров (87') Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Витор Тормена, Лукас Оласа, Данила Козлов, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Виктор Са Ахмат: Михаил Опарин, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Антон Швец, Бернард Бериша, Silva Lima I., Felippe Предупреждения: Олакунле Олусегун (11'), Felippe (52'), Кевин Кастаньо (72'), Александр Черников (78'), (90+5')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе, а «Ахмат» — на 2-й позиции (3 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Жирона» начнет новый сезон с победы?
  • «Бетис» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Касанганай — Сильвейра
  • Бои
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры