«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол в этом матче «быки» забили на 87-й минуте. Защитник «Ахмата» Александр Жиров оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Краснодар — Ахмат 1:0 Голы: : (57'), 1:0 Александр Жиров (87') Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Витор Тормена, Лукас Оласа, Данила Козлов, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Виктор Са Ахмат: Михаил Опарин, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Антон Швец, Бернард Бериша, Silva Lima I., Felippe Предупреждения: Олакунле Олусегун (11'), Felippe (52'), Кевин Кастаньо (72'), Александр Черников (78'), (90+5')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе, а «Ахмат» — на 2-й позиции (3 балла).