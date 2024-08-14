Сегодня на «Национальном стадионе» в Варшаве мадридский «Реал» и «Аталанта» сыграют между собой в матче за Суперкубок УЕФА. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Действующий обладатель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» в девятый раз примет участие в матче за Суперкубок УЕФА. «Сливочные» пять раз брали этот трофей и по данному показателю делят первую строчку с «Барселоной» и «Миланом».

Помимо победы в Лиге Чемпионов подопечные Карло Анчелотти стали лучшей командой Испании, одержав победу в Ла Лиге с десятиочковым отрывом от второй «Барселоны».

В летнее межсезонье мадридцы приняли участие в четырех товарищеских матчах, показав разные результаты. «Реал» обыграл «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но уступил «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

«Аталанта»

В прошлом сезоне «Аталанта» выиграла Лигу Европы и впервые в своей истории стала обладателем еврокубка. В финальном матче в Дублине итальянский клуб разгромил «Байер» (3:0), прервав тем самым рекордную беспроигрышную серию команды из Леверкузена.

«Аталанта» завершила прошлый сезон Серии А на 4-м месте. Команда из Бергамо набрала 69 очков в 38-ми матчах (21 победа, 6 ничьих и 11 поражений).

Этим летом подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграли три товарищеских матча и не смогли победить ни в одном из них. Клуб из Бергамо сыграл вничью с АЗ Алкмар (2:2), а затем крупно проиграл «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

Личные встречи

Команды встречались между собой в 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/2021. «Реал» забрал оба матча — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Аталанта» с коэффициентом 2.03.