ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» — «Аталанта». Онлайн

    Онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА «Реал» — «Аталанта»

    Футбол Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Футбол Испании Аталанта Футбол Италии
    Вся лентаСамое главное
    «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? Манфред Угальде«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Рубин» — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта
    «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»
    Сегодня на «Национальном стадионе» в Варшаве мадридский «Реал» и «Аталанта» сыграют между собой в матче за Суперкубок УЕФА. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Действующий обладатель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» в девятый раз примет участие в матче за Суперкубок УЕФА. «Сливочные» пять раз брали этот трофей и по данному показателю делят первую строчку с «Барселоной» и «Миланом».

    Помимо победы в Лиге Чемпионов подопечные Карло Анчелотти стали лучшей командой Испании, одержав победу в Ла Лиге с десятиочковым отрывом от второй «Барселоны».

    В летнее межсезонье мадридцы приняли участие в четырех товарищеских матчах, показав разные результаты. «Реал» обыграл «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но уступил «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Аталанта»

    В прошлом сезоне «Аталанта» выиграла Лигу Европы и впервые в своей истории стала обладателем еврокубка. В финальном матче в Дублине итальянский клуб разгромил «Байер» (3:0), прервав тем самым рекордную беспроигрышную серию команды из Леверкузена.

    «Аталанта» завершила прошлый сезон Серии А на 4-м месте. Команда из Бергамо набрала 69 очков в 38-ми матчах (21 победа, 6 ничьих и 11 поражений).

    Этим летом подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграли три товарищеских матча и не смогли победить ни в одном из них. Клуб из Бергамо сыграл вничью с АЗ Алкмар (2:2), а затем крупно проиграл «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

    Личные встречи

    Команды встречались между собой в 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/2021. «Реал» забрал оба матча — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Аталанта» с коэффициентом 2.03.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легечка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гент — Силькеборг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры