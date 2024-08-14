Блинд решил завершить карьеру в сборной Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса»сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

«Для меня было честью надеть оранжевую футболку 108 раз, для меня это высшее достижение как игрока: представлять свою страну.

В течение 11 лет я делал всё, что мог, чтобы продолжать носить эту прекрасную оранжевую форму. Это принесло мне так много, так много прекрасных моментов. Я дорожу этим. Появляется новое, талантливое поколение, и после хорошего разговора с главным тренером национальной команды пришло время полностью сосредоточиться на своём клубе и своей семье.

Ещё раз, это была большая честь! Это были замечательные годы, спасибо тренерам, персоналу, товарищам по команде и, конечно же, оранжевому легиону! Я буду скучать по вам всем. Спасибо всем», — написал 34-летний защитник в соцсети.

Всего за Нидерланды Блинд провел 108 матчей, забил три мяча. В ее составе он дебютировал в 2013 году.