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    «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России

    «Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Локомотив» на чужом поле одолел «Оренбург» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Тимур Сулейманов — игрок «Локомотива»
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    Тимур Сулейманов — игрок «Локомотива»

    В 1-м тайме «Локомотив» повел со счетом 2:1. На 8-й минуте нападающий «железнодорожников» Тимур Сулейманов забил гол с пенальти.

    Уже на 15-й минуте «Оренбургу» удалось сравнять счет благодаря голу форварда команды Джастина Куэро также с пенальти.

    «Локомотив» снова вышел вперед на 36-й минуте, дубль оформил Тимур Сулейманов.

    Во 2-м тайме «Оренбургу» удалось 2-й раз сравнять счет. На сей раз у хозяев дубль оформил Джастин Куэро.

    «Локомотив» забил победный гол на 82-й минуте. Отличился нападающий команды Вадим Раков с передачи Наира Тикнизяна.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Оренбург — Локомотив 2:3
    Голы: 0:1 Тимур Сулейманов (пенальти) (8'), 1:1 Джастин Рауль Куэро Паласио (пенальти) (15'), 1:2 Тимур Сулейманов (36'), 2:2 Джастин Рауль Куэро Паласио (53'), 2:3 Вадим Раков (83') Оренбург: Георгий Зотов, Артем Касимов, Данила Прохин, Томас Муро, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Степан Оганесян, Джастин Рауль Куэро Паласио, Moskvichev B., Karatas K., Baranovskiy A. Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Марио Митай, Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Владислав Сарвели, Вадим Раков, Никита Салтыков, Тимур Сулейманов Предупреждения: Егор Погостнов (19'), Максим Ненахов (45+3'), Джастин Рауль Куэро Паласио (74'), Вадим Раков (77'), Данила Прохин (85'), Артем Касимов (90+4')

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в группе В Кубка России с 6-ю очками в активе, а «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.

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