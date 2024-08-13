Галактионов о победе «Локомотива»: Мы оказались более удачливыми и забили победный мяч

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России против(3:2).

«Важная и сложная победа. Ребята перебороли. Были моменты, когда мы отодвинули игру от наших ворот, хороший победный гол забили. Есть три очка, движение в таблице вперед. Порадуемся за наших ребят, воспитанников академии, которые добиваются положительного результата.

Как менялась игра, когда "Локомотив" выходил вперед в плане счета? Понятно, что соперник более привычный. В определенных моментах с точки зрения давления на нашу оборону мы где‑то чуть структурно неправильно действовали, но это абсолютно нормально для сегодняшнего матча. Были моменты при счете 2:2, когда "Оренбург" не использовал свой шанс. Но мы оказались более удачливыми в этом плане и забили победный мяч.

Мы стали высоко встречать "Оренбург"? Да, мы подсказывали с бровки, что не надо прижиматься и давать сопернику делать эти диагональные и продольные передачи, чтобы не ставить нас в сложные ситуации.

Главное, что свежая группа игроков атаки в лице Воробьева, Батракова и Тикнизяна усилила давление на центральных защитников соперника и заставила их ошибаться. В этом плане мы и отодвинули игру от своих ворот, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

После этого матча "Локомотив" занимает 1-е место в группе В Кубка России с 6-ю очками в активе. В следующем матче "железнодорожники" сыграют против ЦСКА 18-го августа.