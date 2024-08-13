2-й таймРостов — ХимкиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко«Ростов» — «Химки». Онлайн
  • 19:29
    • «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
  • 17:41
    • В «Зените» сообщили о подписании контракта с Дркушичем
  • 20:56
    • Матч Кубка России «Факел» — «Акрон» пройдет без зрителей
  • 19:47
    • Щенсный может расторгнуть контракт с «Ювентусом» и завершить карьеру
  • 18:02
    • The Athletic: «Челси» подписал новый контракт с Палмером
    Все новости спорта

    Галактионов о победе «Локомотива»: Мы оказались более удачливыми и забили победный мяч

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Локомотив Оренбург
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (3:2).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Важная и сложная победа. Ребята перебороли. Были моменты, когда мы отодвинули игру от наших ворот, хороший победный гол забили. Есть три очка, движение в таблице вперед. Порадуемся за наших ребят, воспитанников академии, которые добиваются положительного результата.

    Как менялась игра, когда "Локомотив" выходил вперед в плане счета? Понятно, что соперник более привычный. В определенных моментах с точки зрения давления на нашу оборону мы где‑то чуть структурно неправильно действовали, но это абсолютно нормально для сегодняшнего матча. Были моменты при счете 2:2, когда "Оренбург" не использовал свой шанс. Но мы оказались более удачливыми в этом плане и забили победный мяч.

    Мы стали высоко встречать "Оренбург"? Да, мы подсказывали с бровки, что не надо прижиматься и давать сопернику делать эти диагональные и продольные передачи, чтобы не ставить нас в сложные ситуации.

  • РПЛ. «Зенит» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Главное, что свежая группа игроков атаки в лице Воробьева, Батракова и Тикнизяна усилила давление на центральных защитников соперника и заставила их ошибаться. В этом плане мы и отодвинули игру от своих ворот, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

    После этого матча "Локомотив" занимает 1-е место в группе В Кубка России с 6-ю очками в активе. В следующем матче "железнодорожники" сыграют против ЦСКА 18-го августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» будет торопиться!
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Динамо» Киев вырвет путёвку в следующий раунд?
  • «Рейнджерс» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.69
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 14 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры