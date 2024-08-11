«Крылья Советов» — «Факел»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура российской Премьер-лиги между

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Шитов.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Алышин, Квеквескири, Щетинин, Мертенс, Ильин.

Матч между этими командами состоится сегодня, 11-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ без набранных очков. «Факел» располагается на 15-й позиции (1 балл).