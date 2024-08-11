ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Даниил Уткин«Ростов» — «Рубин» 1:1. Онлайн
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 21:54
    • Сборная Испании U23 по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр
  • 20:53
    • Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 м на Олимпиаде
  • 20:33
    • «Пари НН» минимально победил «Химки»
  • 22:36
    • Огунлейе из Германии выиграла золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
  • 21:34
    • Сборная Канады завоевала золотые медали в эстафете на ОИ-2024
  • 18:39
    • В «Фиорентине» сообщили о подписании контракта с Де Хеа
    Все новости спорта

    Смогут ли «Крылья» наконец-то победить?

    «Крылья Советов» — «Факел». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, РПЛ, 11 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенхамин Гарре — игрок «Крыльев Советов»
    11 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона, проигрывая матч за матчем. После 3-х туров «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место без набранных очков.

    Команда все никак не может набрать ход, хотя в прошлом сезоне самарцы стартовали очень хорошо, заняв по итогу 9-е место в РПЛ.

    Крылья Советов — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Крылья Советов» крупно проиграла «Спартаку» (0:3). До этого команда уступила маханкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в Кубке России.

    «Крылья Советов» проиграли все 4 официальных матча в нынешнем сезоне. За этот период команда забила только 1 гол при 11-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Крылья» забили 1 гол в нынешнем сезоне именно на своем поле. У команды есть отличный шанс набрать первые очки в чемпионате, ведь «Факел» также провалил старт сезона.

    В прошедшей очной встрече «Крылья» обыграли воронежцев со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. Сможет ли на сей раз самарцы одержать победу? Большой вопрос...

    «Факел»

    Турнирное положение: «Факел», также как и «Крылья Советов», находится на дне турнирной таблицы в РПЛ, занимая 15-е место с 1-м набранным баллом.

    У команды также очень много проблем и с результативностью, и с игрой в обороне. Стоит отметить, что в большинстве матчей «Факел» выступал против топовых команд чемпионата России.

  • «Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана
  • 06/08/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а до этого уступил «Зениту» со счетом 0:3 в рамках Кубка России.

    В 4-х официальных матчах нынешнего сезона команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Факел» забил 1 гол при 8-и пропущенных.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: У воронежцев есть шанс оформить 1-ю победу в нынешнем сезоне, но на чужом поле против «Крыльев Советов» это будет сделать довольно трудно.

    Последний раз «Факел» обыгрывал самарцев в мае прошлого года. В том матче воронежцы одержали победу со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • У «Крыльев Советов» продолжается серия поражений из 4-х матчей подряд

    • В последних 3-х матчах «Факел» не забил ни одного гола при 5-и пропущенных

    • В последних 5-и очных встречах «Крылья Советов» 4 раза обыгрывал «Факел»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа «Факела» — в 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» наконец-то забьют больше, чем 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 1.5 больше за 2.25.

    Прогноз: «Крылья Советов» на своем поле все-таки одержит первую победу в сезоне.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сочи — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боржеш — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья» наконец-то победить?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры