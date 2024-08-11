11 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона, проигрывая матч за матчем. После 3-х туров «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место без набранных очков.

Команда все никак не может набрать ход, хотя в прошлом сезоне самарцы стартовали очень хорошо, заняв по итогу 9-е место в РПЛ.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Крылья Советов» крупно проиграла «Спартаку» (0:3). До этого команда уступила маханкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в Кубке России.

«Крылья Советов» проиграли все 4 официальных матча в нынешнем сезоне. За этот период команда забила только 1 гол при 11-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Крылья» забили 1 гол в нынешнем сезоне именно на своем поле. У команды есть отличный шанс набрать первые очки в чемпионате, ведь «Факел» также провалил старт сезона.

В прошедшей очной встрече «Крылья» обыграли воронежцев со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. Сможет ли на сей раз самарцы одержать победу? Большой вопрос...

«Факел»

Турнирное положение: «Факел», также как и «Крылья Советов», находится на дне турнирной таблицы в РПЛ, занимая 15-е место с 1-м набранным баллом.

У команды также очень много проблем и с результативностью, и с игрой в обороне. Стоит отметить, что в большинстве матчей «Факел» выступал против топовых команд чемпионата России.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а до этого уступил «Зениту» со счетом 0:3 в рамках Кубка России.

В 4-х официальных матчах нынешнего сезона команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Факел» забил 1 гол при 8-и пропущенных.

Состояние команды: У воронежцев есть шанс оформить 1-ю победу в нынешнем сезоне, но на чужом поле против «Крыльев Советов» это будет сделать довольно трудно.

Последний раз «Факел» обыгрывал самарцев в мае прошлого года. В том матче воронежцы одержали победу со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме.

Статистика для ставок

У «Крыльев Советов» продолжается серия поражений из 4-х матчей подряд

В последних 3-х матчах «Факел» не забил ни одного гола при 5-и пропущенных

В последних 5-и очных встречах «Крылья Советов» 4 раза обыгрывал «Факел»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.50, а победа «Факела» — в 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» наконец-то забьют больше, чем 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 1.5 больше за 2.25.

Прогноз: «Крылья Советов» на своем поле все-таки одержит первую победу в сезоне.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 1.98.