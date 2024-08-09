Источник: Соболев до последнего отказывался верить в срыв переговоров между «Спартаком» и «Зенитом»

Нападающий «Спартака»был уверен, чтосделает всё, чтобы подписать с ним контракт этим летом, сообщает Sports.

Соболев до последнего отказывался верить, что переговоры срываются и утверждал, что трансфер реален.

«Одних идея с покупкой Соболева привлекла из-за низкой цены. Другие точно не будут заниматься благотворительностью.

Ему говорят: Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги. Он отвечает: Я точно знаю, что бумага есть», — сказал источник издания.

Напомним, «Спартак» отстранил Соболева от первой команды после того, как игрок сообщил, что хочет перейти в «Зенит».