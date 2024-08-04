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    ЦСКА разбил «Оренбург», Дивеев сделал дубль

    ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче третьего тура российской Премьер-лиги ЦСКА в родных стенах разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    В составе ЦСКА автором дубля стал Игорь Дивеев, также мячи забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков и Келлвен. За гостей гол престижа на счету Дмитрия Рыбчинского.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Оренбург 5:1
    Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (23'), 2:0 Diveev I. (30'), 2:1 Дмитрий Рыбчинский (31'), 3:1 Иван Обляков (39'), 4:1 Diveev I. (59'), 5:1 Хелвен (71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Рифат Жемалетдинов, Тамерлан Мусаев, Diveev I. Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Мохаммад Горбани, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Габриэль Флорентин, Дмитрий Рыбчинский, Брайан Мансилья Предупреждения: Максим Сидоров (25'), Мойзес (26'), Иван Башич (89'), (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

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