ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче третьего тура российской Премьер-лигив родных стенах разгромилсо счетом 5:1.

В составе ЦСКА автором дубля стал Игорь Дивеев, также мячи забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков и Келлвен. За гостей гол престижа на счету Дмитрия Рыбчинского.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Оренбург 5:1 Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (23'), 2:0 Diveev I. (30'), 2:1 Дмитрий Рыбчинский (31'), 3:1 Иван Обляков (39'), 4:1 Diveev I. (59'), 5:1 Хелвен (71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Рифат Жемалетдинов, Тамерлан Мусаев, Diveev I. Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Мохаммад Горбани, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Габриэль Флорентин, Дмитрий Рыбчинский, Брайан Мансилья Предупреждения: Максим Сидоров (25'), Мойзес (26'), Иван Башич (89'), (90+1')

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.