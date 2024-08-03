«Торпедо» — «Чайка»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

Роман Червяков Фото: torpedo.ru
На 32-й минуте полузащитник гостей Святослав Кожедуб открыл счет с пенальти.
«Торпедо» отыгралось почти сразу усилиями Романа Червякова.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Чайка 1:1
Голы: 0:1 Kozhedub S. (пенальти) (32'), 1:1 Chervyakov R. (34') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Даниил Шамкин, Chervyakov R. Чайка: Михаил Штепа, Дмитрий Пивоваров, Данила Янов, Bammatgereev M., Biblik S., Karmaev N., Khokhlachev A., Kozhedub S., Nesterov A., Pelikh D., Zarypbekov E. Предупреждения: Даниил Шамкин (37'), Karmaev N. (68'), Nesterov A. (72')
После четырех матчей у «Торпедо» и «Чайки» по 8 очков, они пока делят 2-3 места.