«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск», «Урал» не смог переиграть «Сокол»

Павел Долгов Фото: globallookpress.com
«СКА-Хабаровск» на своем поле неожиданно крупно уступил «Алании» — 0:3.
Голы у владикавказцев забивали Тарас Гаглоев и дважды нападающий Павел Долгов.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Алания 0:3
Голы: 1:0 Педро Энрике (19'), 2:0 Максим Глушенков (25') СКА-Хабаровск: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Вячеслав Караваев, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро Энрике, Вендел, Матео Кассьерра, Максим Глушенков Алания: Андрей Лангович, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Имран Азнауров, Николай Комличенко, Роналдо, Даниил Павлович Уткин, Yatimov R.
В еще одной игре «Урал» не смог дома обыграть саратовский «Сокол» — 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
Урал — Сокол 0:0
Урал: Денис Щербицкий, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Voronov M. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. Предупреждения: Антон Синяк (85'), Силвие Бегич (90+2')