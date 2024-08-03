2-й таймЗенит — РостовОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра«Зенит» — «Ростов». Онлайн
  • 16:59
    • «Динамо» возглавило таблицу РПЛ, победив «Акрон»
  • 16:40
    • «Зенит» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
  • 18:32
    • Кинг Чен Чен и Йи Фан Йя выиграли бадминтон у женщин на ОИ-24
  • 18:26
    • Байлз выиграла опорный прыжок в спортивной гимнастике на ОИ-24
  • 17:50
    • Хэнкок взял золото у мужчин в стрельбе в дисциплине скит
    Все новости спорта

    «Алания» разгромила «СКА-Хабаровск», «Урал» не смог переиграть «Сокол»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания СКА-Хабаровск Урал Сокол
    Завершились два матча 4-го тура Первой лиги по футболу.

    Павел Долгов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Долгов

    «СКА-Хабаровск» на своем поле неожиданно крупно уступил «Алании» — 0:3.

    Голы у владикавказцев забивали Тарас Гаглоев и дважды нападающий Павел Долгов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Алания 0:3
    Голы: 1:0 Педро Энрике (19'), 2:0 Максим Глушенков (25') СКА-Хабаровск: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Вячеслав Караваев, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро Энрике, Вендел, Матео Кассьерра, Максим Глушенков Алания: Андрей Лангович, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Имран Азнауров, Николай Комличенко, Роналдо, Даниил Павлович Уткин, Yatimov R.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В еще одной игре «Урал» не смог дома обыграть саратовский «Сокол» — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Сокол 0:0
    Урал: Денис Щербицкий, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Voronov M. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. Предупреждения: Антон Синяк (85'), Силвие Бегич (90+2')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры