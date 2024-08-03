Арустамян: Было видно, что Алексея Миранчука в Бергамо полюбили

Журналиствысказался о карьере

Ранее игрок выступал за «Аталанту». Теперь Миранчук будет защищать цвета «Атланты Юнайтед».

«Никогда не слышал претензий к поведению, мотивации Лёхи — выкладывался он всегда на 100%. Показательно, что творилось в клубных соцсетях после ухода. Болельщики и партнёры провожали Миранчука очень тепло, благодарили. Видно: Алексея в Бергамо полюбили.

С кем бы я ни общался в Италии о Миранчуке — все его хвалили. Да, ему попался непростой тренер Гасперини — с ним возникали сложности. Но Лёха никогда не сдавался, работал, развивался. Важнейшая роль в "Торино", крайне достойный сезон-2023/2024, победа в Лига Европы — все это факты.

А итальянцы считают молодыми футболистов лет до 33. Так что не исключаю, что Миранчук ещё вернётся в Серию А. Или в топ-5 европейских лиг. Или РПЛ. И обязательно ещё сыграет в ЛЧ», — написал Нобель в своём телеграм-канале.