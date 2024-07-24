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    Корнеев: «Зенит» поступил правильно в ситуации с Марио Фернандесом

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о том, что санкт-петербургский клуб решил не продлевать контракт с Марио Фернандесом.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Фернандес не играл во второй половине минувшего сезона из-за проблем со здоровьем.

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    • «Это правильное решение остановить сотрудничество с Марио! Я думаю, что стороны попытались поработать вместе, но увы, травмы настолько замучили игрока, что завышенные ожидания клуба, к большому их сожалению, не оправдались.

    Бенефициарами оказались только игрок и его агент! Жаль, что так произошло!», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, с 2012 по 2022 год Фернандес играл за московский ЦСКА.

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