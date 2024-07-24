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    Губерниев: «Спартак» продолжает быть посмешищами для всей футбольной России

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    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Это нормально, в духе "Спартака". После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.

    Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева — то, что нужно сейчас "Спартаку", после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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