Губерниев: «Спартак» продолжает быть посмешищами для всей футбольной России

Комментаторпрокомментировал отстранениеот тренировок со

«Это нормально, в духе "Спартака". После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.

Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева — то, что нужно сейчас "Спартаку", после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Соболев может перебраться в стан «Зенита».

В первом матче нового сезона РПЛ Соболев отыграл 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.