ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    Канищев: Российские тренеры ничего особенного не показывают

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об уровне российских главных тренеров в РПЛ.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Это стартовые матчи РПЛ, поэтому делать оценку работе сербских специалистов пока рано. Они войдут в работу и покажут свой уровень. Среди них есть тренеры, которые добивались результата в других чемпионатах. Поэтому пока рано ставить их работу под сомнение. Может, действительно правы те, кто говорит, что сербские тренеры ненамного лучше наших. Я спорить не буду, но надо подождать.

    Надо доверять тем специалистам, у которых есть определённый уровень. Российские тренеры тоже ничего особенного не показывают. Во всех серьёзных чемпионатах работают тренеры разных стран. Какие российские тренеры показывали достойные результаты? Только Семак, который сидит на хорошо уложенной колоде, где подбор футболистов такой, что любой специалист добился бы результата.

    Я не хочу принижать достоинств Семака. С командой, где огромный бюджет и где есть укомплектованный состав, работать легко. Поставь Семака в "Пари НН", думаю, был бы такой же футбол, который был вчера в матче с "Рубином". Всё зависит от исполнителей, а тренеры должны всё организовать и должны быть хорошими психологами, чтобы мотивировать футболистов.

  • На перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
  • Последняя информация о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит»
  • Сегодня

    • Но нельзя сказать, что у нас есть колода российских тренеров, которые готовы к работе. Это говорят те, кто хотел бы найти себе работу на тренерском поприще. Естественно, они хотят, чтобы доверяли российским тренерам. Проявите себя — и вам будут доверять. Семак проявляет себя, и ему доверяют, поэтому продлили с ним контракт до 2030 года», — сказал Канищев Чемпионату.

    Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крыльев Советов» со счетом 4:0, возглавив турнирную таблицу чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Киевляне зацепятся за положительный результат?
  • «Динамо» Киев — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Дифферданж» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Карабах» добьётся крупной победы над соперником?
  • «Линкольн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Лугано — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Уго Карабелли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры