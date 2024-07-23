Флик о Тьяго в «Барселоне»: Я рад, что он со мной с первых недель работы

Наставникрассказал о приглашениив тренерский штаб «сине-гранатовых».

«Я много разговаривал с ним, когда он был в "Ливерпуле". После его решения завершить карьеру я спросил, не хочет ли он присоединиться к моему тренерскому штабу.

Когда он пришел, я увидел, что он очень любим здесь. Я рад, что он со мной с первых недель работы», — сказал Флик Diario Sport.

Напомним, что этим летом Тьяго Алькантара принял решение о завершении футбольной карьеры в возрасте 33-х лет. Бывший футболист выступал за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль».