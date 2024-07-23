ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНовая эпоха: в каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону
    Все новости спорта

    Флик о Тьяго в «Барселоне»: Я рад, что он со мной с первых недель работы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о приглашении Тьяго Алькантары в тренерский штаб «сине-гранатовых».

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Я много разговаривал с ним, когда он был в "Ливерпуле". После его решения завершить карьеру я спросил, не хочет ли он присоединиться к моему тренерскому штабу.

    Когда он пришел, я увидел, что он очень любим здесь. Я рад, что он со мной с первых недель работы», — сказал Флик Diario Sport.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Кубо близок к переходу в «Ливерпуль», о Канте мечтает «Барселона», «Челси» не нужен Галлахер
  • Вчера

    • Напомним, что этим летом Тьяго Алькантара принял решение о завершении футбольной карьеры в возрасте 33-х лет. Бывший футболист выступал за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Киевляне зацепятся за положительный результат?
  • «Динамо» Киев — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Дифферданж» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Карабах» добьётся крупной победы над соперником?
  • «Линкольн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Лугано — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Уго Карабелли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры