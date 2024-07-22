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    Худяков рассказал, почему решил продолжить карьеру в Австрии

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    Бывший вратарь «Локомотива» Данил Худяков прокомментировал свой переход в австрийский «Штурм».

    Данил Худяков
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    Данил Худяков

    «"Штурм" — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце.

    Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон», — приводит слова российского голкипера пресс-служба «Штурма».

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