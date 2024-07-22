Худяков рассказал, почему решил продолжить карьеру в Австрии

Бывший вратарь «Локомотива»прокомментировал свой переход в австрийский

«"Штурм" — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце.

Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон», — приводит слова российского голкипера пресс-служба «Штурма».

Худяков находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».