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    Минское «Динамо» и «Карабах» могут встретиться в третьем раунде квалификации ЛЧ

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    В Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Карабах»
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    «Карабах»

    Путь чемпионов

    «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Минск (Белоруссия)

    «Целе» (Словения) / «Слован» Братислава (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Петрокуб» (Молдавия)

    «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Спарта» Прага (Чехия) — ФКСБ (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

    «Мальме» (Швеция) / «Клаксвик» (Фарерские острова) — ПАОК (Греция) / «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

    «Санта-Колома» (Андорра) / «Митьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

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    «Славия» Прага (Чехия) — «Юнион» (Бельгия)

    «Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария) / «Фенербахче» (Турция)

    «Динамо» Киев (Украина) / «Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды)

    Первые матчи состоится 23-24 июля. Ответные — 30-31 июля.

    Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 23/24 и 30/31 июля. Третий раунд отбора состоится 6/7 и 13 августа.

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