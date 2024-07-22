Бителло: Цель у «Динамо» — стать чемпионами в этом году

Полузащитник московскогорассказал о целях команды в новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Конечно, у нас цель — стать чемпионами в этом году. В прошлом году нам немножко не хватило, в этом году шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы стать чемпионами.

Прошлый сезон уже надо забыть, что произошло, то произошло. Сейчас надо уже думать об этом сезоне, постепенно двигаться вперёд», — приводит слова Бителло ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» заняло 3-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. В матче 1-го тура нынешнего сезона «бело-голубые» обыграли «Факел» со счетом 3:1. В следующем матче «Динамо» сыграет против «Локомотива» 27-го июля.