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    Бителло: Цель у «Динамо» — стать чемпионами в этом году

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    Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о целях команды в новом сезоне российской Премьер-лиги.

    Бителло — полузащитник «Динамо»
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    Бителло — полузащитник «Динамо»

    «Конечно, у нас цель — стать чемпионами в этом году. В прошлом году нам немножко не хватило, в этом году шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы стать чемпионами.

    Прошлый сезон уже надо забыть, что произошло, то произошло. Сейчас надо уже думать об этом сезоне, постепенно двигаться вперёд», — приводит слова Бителло ТАСС.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» заняло 3-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. В матче 1-го тура нынешнего сезона «бело-голубые» обыграли «Факел» со счетом 3:1. В следующем матче «Динамо» сыграет против «Локомотива» 27-го июля.

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