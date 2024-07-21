Защитник «Динамо» Махачкала: Наверное, мы упустили два очка

Защитник махачкалинскогоподвел итог матча против(1:1).

«Наверное, если по горячим следам сразу после матча разбирать, то чуть обидно. Мы же праздновали, думали, победа. Пока у нас что‑то с VAR не задается: и пенальти эти, и в конце гол отменили. Непонятно. Но ничего, двигаемся дальше.

Опять же, чуть по скоростям мы не особо привыкшие. Я же говорю, перестроимся, лучше будет, проанализируем и посмотрим. Надеюсь, больше таких ошибок допускать не будем.

По горячим следам: наверное, мы упустили два очка, а если смотреть хронологию, то были и два пенальти в наши ворота. Я даже подзабыл, честно говоря. Но, наверное, всё же это упущенные два очка», — приводит слова Шумахова «Матч ТВ».

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