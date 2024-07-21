Полузащитник «Факела» назвал причины поражения в матче против «Динамо»

Полузащитникподелился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ с(1:3).

«Я думаю, что быстрый пропущенный мяч очень сильно повлиял. Если бы не случился этот гол, то игра сложилась бы по-другому. Но это лишь наша проблема в концентрации.

Понятно, что после удаления у нас начал больше держаться мяч. Но у "Динамо" даже при игре вдесятером были очень хорошие выбегания. Поэтому нам надо работать над игрой в большинстве. Потому что мы очень спешили и старались играть вперёд, где надо было развернуть игру и сохранить мяч. Поэтому мы много ошибались и получали ответные атаки», — сказал Моцпан Чемпионату.

В следующем матче воронежский «Факел» сыграет против «Акрона» 27-го июля.