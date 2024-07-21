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    Полузащитник «Факела» назвал причины поражения в матче против «Динамо»

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    Полузащитник «Факела» Никита Моцпан поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).

    Фрагмент матча «Динамо» — «Факел»
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    Фрагмент матча «Динамо» — «Факел»

    «Я думаю, что быстрый пропущенный мяч очень сильно повлиял. Если бы не случился этот гол, то игра сложилась бы по-другому. Но это лишь наша проблема в концентрации.

    Понятно, что после удаления у нас начал больше держаться мяч. Но у "Динамо" даже при игре вдесятером были очень хорошие выбегания. Поэтому нам надо работать над игрой в большинстве. Потому что мы очень спешили и старались играть вперёд, где надо было развернуть игру и сохранить мяч. Поэтому мы много ошибались и получали ответные атаки», — сказал Моцпан Чемпионату.

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