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    Хенесс: Сборная Испании? Рождается команда, которая будет доминировать в ближайшие годы

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    Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс оценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

    Сборная Испании
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    Сборная Испании

    «Я думаю, что рождается команда, которая будет доминировать в мире в ближайшие годы. Проиграть в такой борьбе этой команде — не позор. Испанцы заслуженно выиграли Евро. Нужно признать, что в четвертьфинале мы увидели досрочный финал — Германия против Испании. Это были две лучшие команды турнира. Испанцы, возможно, немного сильнее», — приводит слова Хенесса AS.

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    • Испания в решающем матче одолела Англию со счетом 2:1. Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы. Ранее сборная становилась лучшей на континенте в 1964, 2008 и 2012 годах.

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