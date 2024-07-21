Хенесс: Сборная Испании? Рождается команда, которая будет доминировать в ближайшие годы

Почетный президентоценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

«Я думаю, что рождается команда, которая будет доминировать в мире в ближайшие годы. Проиграть в такой борьбе этой команде — не позор. Испанцы заслуженно выиграли Евро. Нужно признать, что в четвертьфинале мы увидели досрочный финал — Германия против Испании. Это были две лучшие команды турнира. Испанцы, возможно, немного сильнее», — приводит слова Хенесса AS.

Испания в решающем матче одолела Англию со счетом 2:1. Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы. Ранее сборная становилась лучшей на континенте в 1964, 2008 и 2012 годах.