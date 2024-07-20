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    Галактионов: «Локомотив» может играть и с тремя центральными защитниками, и с двумя

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу с «Акроном» в первом туре РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Понятно, что идеальности никогда не бывает. Всегда хочешь, чтобы было лучше и в функциональном плане, и технико‑тактическом. От игры к игре будем двигаться, прибавлять, улучшать игровые компоненты.

    В большей степени в первых матчах надо будет больше обращать внимания на игровое взаимопонимание.

    Мы можем варьировать игровое взаимодействия в зависимости от подбора игроков, который у нас есть. Можем перестраиваться и в три, и в два центральных защитника. Зависит от того, как мы хотим начинать атаки или обороняться.

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    • Мы уже и в прошлом сезоне говорили, что не надо смотреть на названия команд. Все соперники боевые, колючие, могут преподносить сюрприз. Нам надо правильно отнестись к игре, надо быть организованными, дисциплинированными. Конечно, нужно побеждать.

    Какая тренерская задача на сезон? Безусловно, быть намного выше, чем в предыдущем сезоне, двигаться от игры к игре, побеждая. Сегодня в первую очередь и в дальнейшем в каждом матче», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится 21 июля в Москве, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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