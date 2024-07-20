Галактионов: «Локомотив» может играть и с тремя центральными защитниками, и с двумя

Главный тренер московского «Локомотива»рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу св первом туре РПЛ.

«Понятно, что идеальности никогда не бывает. Всегда хочешь, чтобы было лучше и в функциональном плане, и технико‑тактическом. От игры к игре будем двигаться, прибавлять, улучшать игровые компоненты.

В большей степени в первых матчах надо будет больше обращать внимания на игровое взаимопонимание.

Мы можем варьировать игровое взаимодействия в зависимости от подбора игроков, который у нас есть. Можем перестраиваться и в три, и в два центральных защитника. Зависит от того, как мы хотим начинать атаки или обороняться.

Мы уже и в прошлом сезоне говорили, что не надо смотреть на названия команд. Все соперники боевые, колючие, могут преподносить сюрприз. Нам надо правильно отнестись к игре, надо быть организованными, дисциплинированными. Конечно, нужно побеждать.

Какая тренерская задача на сезон? Безусловно, быть намного выше, чем в предыдущем сезоне, двигаться от игры к игре, побеждая. Сегодня в первую очередь и в дальнейшем в каждом матче», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится 21 июля в Москве, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.