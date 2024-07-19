ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 16:55
    • В России покажут Олимпийские игры на сайте МОК
  • 14:37
    • В «Милане» объявили о подписании контракта с Моратой
  • 12:46
    • «Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера
  • 12:12
    • «Кайрат» расторг контракт с экс-защитником сборной России
  • 11:39
    • Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
    Все новости спорта

    Терехин о матче «Локомотив» — «Акрон»: Непонятно, как будут выглядеть тольяттинцы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Акрон
    Российский тренер Олег Терехин поделился мыслями о предстоящем матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Акрон полностью поменял свой состав, у них ушло около 10 футболистов, но пришло столько же. Поэтому матч с "Локомотивом" является загадкой, так как непонятно, как будет выглядеть "Акрон".

    В СМИ говорят, что тольяттинцы подбирают хороших футболистов. Дай бог, чтобы они были конкурентоспособными», — сказал Терехин Чемпионату.

  • Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2024/25
  • Сегодня

    • Матч 1-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Акроном» состоится завтра, 20-го июля в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Палмейрас — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры