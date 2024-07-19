Терехин о матче «Локомотив» — «Акрон»: Непонятно, как будут выглядеть тольяттинцы

Российский тренерподелился мыслями о предстоящем матче 1-го тура РПЛ между

«Акрон полностью поменял свой состав, у них ушло около 10 футболистов, но пришло столько же. Поэтому матч с "Локомотивом" является загадкой, так как непонятно, как будет выглядеть "Акрон".

В СМИ говорят, что тольяттинцы подбирают хороших футболистов. Дай бог, чтобы они были конкурентоспособными», — сказал Терехин Чемпионату.

Матч 1-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Акроном» состоится завтра, 20-го июля в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.