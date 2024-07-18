Аршавин: Роналду 100% поедет на ЧМ-2026, если захочет

Бывший капитан сборной Россиисчитает, чтопостарается сыграть за сборнуюи на ЧМ-2026.

«Роналду старался на этом чемпионате Европы. Если был бы кто‑то лучше него, то тренер бы это заметил. Но я не могу сказать, что причина провала португальцев в одном футболисте. Это не так.

Если он захочет, то поедет, это 100%. Там, по‑моему, он сам решает, ехать или нет, а не Португальская футбольная федерация.

Но вряд ли он чем‑то поможет команде, будет совсем тяжело», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Роналду не забил ни одного гола в пяти матчах на Евро-2024.