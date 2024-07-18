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    Аршавин: Роналду 100% поедет на ЧМ-2026, если захочет

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Криштиану Роналду Сборная Португалии Португалия Евро-2024 ЧМ-2026
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что Криштиану Роналду постарается сыграть за сборную Португалии и на ЧМ-2026.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Роналду старался на этом чемпионате Европы. Если был бы кто‑то лучше него, то тренер бы это заметил. Но я не могу сказать, что причина провала португальцев в одном футболисте. Это не так.

  • Роналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире?
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    • Если он захочет, то поедет, это 100%. Там, по‑моему, он сам решает, ехать или нет, а не Португальская футбольная федерация.

    Но вряд ли он чем‑то поможет команде, будет совсем тяжело», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Напомним, Роналду не забил ни одного гола в пяти матчах на Евро-2024.

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