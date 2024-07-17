Голкипер «Химок»: Верю, что мы не будем мальчиками для битья в РПЛ

Вратарьподелился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги.

«Все мы ждём сезон. Для многих у нас РПЛ — новый этап. Многие — выходцы из Первой лиги. Верю, что подойдём во всеоружии и не будем мальчиками для битья. Верю в лучшее, что закрепимся как минимум в середине таблицы.

Верю, что сможем показывать красивый футбол. Новый тренер — новый опыт. Он из‑за границы, у него своё видение. Уверен, что многое почерпну от него. Артига требует от вратарей активной игры ногами. Открываю для себя новую манеру. При Талалаеве играли от простого и надёжного», — сказал Обухов «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» заняли 1-е место в таблице Первой лиги прошлого сезона и напрямую вышла в РПЛ. Первый тур высшего российского дивизиона стартует 20-го июля. «Химки» 21-го числа сыграет против махачкалинского «Динамо».