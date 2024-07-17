Мората рассказал, почему согласился перейти в «Милан»

Нападающий «Атлетико» и сборной Испаниирассказал, почему решил продолжить карьеру в

«Огромное доверие к Златану, команде и тренеру. Не могу дождаться начала работы.

Сейчас я уезжаю в отпуск, потому что мне нужно побыть со своей семьей, которая мне очень помогла, иначе я бы тренировался с завтрашнего дня.

В Италии относились ко мне с невероятным уважением, и мне не терпится поехать в отпуск в Италию, затем потренироваться с командой и вернуться на поля Серии А.

Я также знаю, что у меня лучшие годы в карьере. Я хочу перейти в такой великий клуб, как Милан», — приводит слова 31-летнего футболиста Sky Italia.

Ранее сообщалось, что в контракте Мораты с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.

Напомним, Мората уже играл в итальянской Серии А за «Ювентус».